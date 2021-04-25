Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 22 yaşında öğrencilerine karne dağıtırken teröristlerin hedefi oldu.

Şehit Yalçın'ın aziz hatırasına tüm Türkiye sahip çıktı. Balıkesir'in Edremit ilçesinde ilk görev yaptığı Anadolu Lisesi'ne de adı verildi. Ancak sosyal medyaya yansıyan bir iddia, büyük tepki çekti.

İddiaya göre, okulun adının değiştirilmesine karşı çıkan, eski adının verilmesini isteyen bir grup mahkemeye başvurdu. İlçede bu girişime tepki gecikmedi.

"Mahkemeye taşıyan grubun amacının farkındayız"

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, "Şehit Aybüke Yalçın ismi verilmesi Edremit için onur verici bir durum. Fakat geçtiğimiz günlerde tekrar mahkemeye taşındı bu. Mahkemeye taşıyan grubun amacının farkındayız. Bu durumun takipçisiyiz" dedi.

"Merkez anaokuluna da şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ismini verdik"

24 Kasım Öğretmenler Günü'nde asılan yeni okul tabelasına itiraz, öğretmenleri de üzdü.

Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Özbek , "Sadece oraya o ismi vermedik. Aynı zamanda merkez Anaokulumuz var. Biz bunun kararını 24 Kasım'da öğretmenler gününde aldık arkadaşlarımızda merkez anaokuluna da şehit öğretmen Necmettin Yılmaz ismini verdik. Bu Edremit kamuoyunda da bütün camiamıza da büyük bir sevinçle karşılandı" diye konuştu.

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olmuştu.