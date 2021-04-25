Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 18:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 aylık Teoman bebek kalp ameliyatı öncesi koronavirüse yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde doğuştan kalp rahatsızlığıyla dünyaya gelen 5 aylık Teoman bebek tam ameliyata hazırlanırken koronavirüse yakalandı. Minik Teoman önce koronavirüsü yendi, ardından başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
Teoman, yaklaşık 5 ay önce Yasemin ve Mehmet Akif Saltan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ve babası, doktorlardan minik Teoman'ın kalbinin delik ve kalp kapakçığında da rahatsızlık olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.
Teoman’ın sağlığına kavuşması için ameliyat olması gerekiyordu. Ancak tam ameliyat hazırlığı yapılırken Teoman bebek ve babasının koronavirüse yakalandığı öğrenildi.
Koronavirüsü atlattı, ameliyat oldu
Minik Teoman babası ile birlikte koronavirüsü yenmeyi başardı. Bir aylık bekleyişin ardından da kalp ameliyatına alındı. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.
Teoman bebek, kontrollerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildi.
Etiketler: Koronavirüs
Sıradaki Haber
Uzmanlar, katı tedbirlerin düşüşte etkili olacağı görüşünde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz