Teoman, yaklaşık 5 ay önce Yasemin ve Mehmet Akif Saltan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Anne ve babası, doktorlardan minik Teoman'ın kalbinin delik ve kalp kapakçığında da rahatsızlık olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadı.

Teoman’ın sağlığına kavuşması için ameliyat olması gerekiyordu. Ancak tam ameliyat hazırlığı yapılırken Teoman bebek ve babasının koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Koronavirüsü atlattı, ameliyat oldu



Minik Teoman babası ile birlikte koronavirüsü yenmeyi başardı. Bir aylık bekleyişin ardından da kalp ameliyatına alındı. Başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.



Teoman bebek, kontrollerinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinden taburcu edildi.



