Kısmi kapanma tedbirlerinin uygulanmasının üstünden neredeyse iki hafta geçti. Önlemler etkisini göstermeye başladı.

İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde vakalarda yüzde 20 civarında azalma oldu. Ağır hasta sayısında ise henüz bir değişiklik yok...

"Yoğun bakım hastalarının azalması çok zaman alıyor"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan, "Yoğun bakım hastalarının da azalması hastaneden çıkması çok zaman alıyor. Hatta ölümler devam edecektir, ölüm oranlarında bir azalma çok olmayacaktır diye düşünüyorum" dedi.

"Katı tedbirler düşüşte etkili olur"

Düşüş seyrinin devam etmesi için tedbirler hayati önemde. Uzmanlar, tedbirlerin bayram sonuna kadar katı şekilde uygulanması gerektiği görüşünde.

Akhan konuyla ilgili şunları söylüyor:

"Biraz daha katı önlemler aslında önemli ve bayrama kadar en azından bayramı da içine alacak ve hareket azaltacak şekilde davranmamız gerçekten sonuçları değiştirecektir."

Özellikle Hindistan'da, Kaliforniya ve Güney Afrika mutasyonlarının birleşmesi ile oluşan mutasyon korkutuyor. Vakalarda yeni bir artış dalgasının önüne geçmek için bu mutasyonun yayılmaması da büyük önem taşıyor.