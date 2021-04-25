Yarın toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin en önemli gündem maddelerinden biri COVID-19'la mücadele olacak.

Kısmi kapanma sürecinin verileri, tedbirlerin tabloya nasıl yansıdığı, nüfusa oranlı il vaka haritası üzerindeki değişimler, kabine toplantısında ele alınacak.

Ramazan ayının geri kalanında ve bayramda tedbirlere nasıl devam edileceğine karar verilecek.

Konuyu değerlendiren Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, "Benim şahsi kanaatim bayram döneminin de şehirler arası kısıtlamaların devam edeceği bayram döneminin de bu sürece dahil edilmesi gerekiyor." dedi.

"Vaka sayılarının biraz daha aşağı çekilmesi gerekiyor"

Kısmi kapanma uygulamasının başladığı 14 Nisan'dan bu yana vaka sayılarında az da olsa düşüş yaşandı. Vaka artış hızında yavaşlama görüldü ancak uzmanlar, bu azalmanın yeterli olmadığını, tedbirlerin devam etmesi gerektiğini vurguluyor.

Bu sürecin aynı şekilde devam edebilmesi için bayramın da dahil olacağı bir süreçte aynı tedbirlere esnetilmeden devam edilmesi gerektiğini söyleyen Oğuztürk, "En azından bu tedbirlerin istisnasız bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Çünkü şu anki vakalar dahi bizim pandemi ile mücadelede kontrollü bir süreci sağlayacak rakamlardan daha yüksek." diye konuştu.

Ek tedbirler alınacak mı?

Perşembe günü toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları kabine üyelerinin önünde olacak.

Alınan kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşması yaparak kamuoyu ile paylaşacak.