Alerjisi olanlar, koronavirüs aşısı olma konusunda tereddütlü. Tek tip alerji görülenlerin aşı olmasında hiçbir sakınca yokken çoklu ilaç alerjisi olanların ise doktor kontrolünde aşı olmaları gerekiyor.

"Astım, polen, gıda alerjisi olanlar için koronavirüs aşısı riskli değil"

İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Dr. Saltuk Buğra Kaya bilimsel verilerin iç rahatlatıcı olduğunu söyledi:

"Milyonda 11 şiddetli sistemik reaksiyon vakasının görüldüğü ve bu vakaların genelde ilk 15 dakika içerisinde ortaya çıktığı ve aşı yapıldığı yerde yapılan müdahale sonucu tüm hastaların sağlıklı bir şekilde taburcu edildiği bildirilmiştir. Kontrollü astımı olan kişilerin aşı alerjisi ile alakalı bir risk faktörünün bulunmadığını bilmekteyiz. Polen, toz, küf mantarı, gıda alerjisi gibi yine arı alerjisinde de aynı şey söz konusu."

Çoklu ilaç alerjisi olanlar dikkat



Sebepsiz alerjik reaksiyon gösteren ve çoklu ilaç alerjisi olanlar daha dikkatli olması gerektiğini ifade eden Kaya, bu kişilerin aşılama sırasında 30 dakika gözlem altında tutulması gerektiğini vurguladı:

"Bir hastanın hem ağrı kesiciye hem de antibiyotik alerjisi varsa önceden alerji ve immünoloji uzmanı tarafından değerlendirildikten sonra tam teşekküllü bir hastanede aşılanmasını istiyoruz."

Alerjik bünyelerde aşı uygulaması

Aşı yaptırmaması gereken grupların da olduğunu söyleyen Kaya aşıların içindeki yardımcı maddelere karşı daha önceden bildik bir alerjeni olan hastaların aşı yaptırmaması gerektiğini söyledi.



İlk aşıdan sonra alerji görülenlere ise ikinci doz yapılmıyor.