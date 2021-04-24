Haber Giriş: 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Son 24 saatte 40 bin 596 yeni vaka
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye'de son 24 saatte 40 bin 596 yeni vaka tespit edildi. 2 bin 905 yeni hasta belirlendi. 339 kişi vefat etti. 52 bin 297 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19'u yenenlerin sayısı 4 milyon 22 bin 408'e çıktı.
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Etiketler: Son Dakika Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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