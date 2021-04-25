Tiroit hastaları, çölyak hastaları, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi...

Brezilya cevizi, diğer adıyla Amazon cevizi, son dönemlerin tercih edilen kuruyemişi.

"Tiroit hastalarının tedavisinde sıklıkla tercih ediyoruz"

Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Seda Candan Aras, "Yüksek miktarda selenyum içeriyor olması onu diğer besinlerden ayıran en önemli özelliği diyebiliriz. Bu nedenle de özellikle tiroit hastalarının beslenme tedavisinde sıklıkla tercih ediyoruz. Kalp ve damar rahatsızlıklarında kullanılabilir, kolesterol düşürmek amacıyla kullanılabilir" dedi.

Faydaları saymakla bitmiyor

Brezilya cevizinin besin değeri oldukça yüksek, sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

Aras konuyla ilgili şunları söyledi:

"Çok yüksek miktarda antioksidan içeriyor. Bu bizi kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı korur bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor ve kansere karşı da koruyucu besinlerden biri yapıyor. Kolesterol düşürücü etkisi de oldukça yüksektir diyebiliriz."

"Günde 5-6 tane tüketilmeli"

Süper gıda kategorisinde yer alan Brezilya cevizinin 100 gramı yaklaşık 650 kalori. Uzmanlar yüksek enerji değerine sahip bu cevizin tüketimi konusunda uyarıyor.

Aras, Brezilya cevizini fazla tüketmenin kalp, damar, mide rahatsızlıklarına, yüksek tansiyon ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini söyledi.

Uzmanlar, Brezilya cevizinden günde sadece 5-6 adet tüketilmesini öneriyor.

