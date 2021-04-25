İtalya'da bir milletvekili, kaybettiği oğlunun 2 aydır gömülemediğini söyledi, bunun üzerine detaylar su yüzüne çıkmaya başladı.



Bürokratik sorunlar ve bozuk krematoryumlar ülkedeki krizin nedeni olarak gösteriliyor. Bazı bölgelerde mezarlıklarda yer kalmadığı da ifade ediliyor.

Sadece Roma'da 2 bin cenaze var

Yalnızca Başkent Roma'da gömülemeyen cenazelerin sayısı 2 bine ulaştı.

Cenazelerin bir kısmı şehrin kuzeyindeki mezarlığın deposunda bekletiliyor. Cenaze işleri çalışanlarının koronavirüse yakalanmasının işlemleri daha da yavaşlattığı söyleniyor.



Nisan ayında artan can kayıpları nedeniyle krematoryumların iş yüküne yetişemediği de öne sürülüyor.