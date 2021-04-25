Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 13:47Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
'Putin ile Biden haziran ayında görüşebilir'
[Fotoğraf: Reuters]
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın haziran ayında görüşme gerçekleştirebileceğini söyledi.
RIA ajansının haberine göre, iki liderin görüşmesiyle ilgili haziran ayını işaret eden Yuri Ushakov, kesin bir kararın henüz alınmadığını belirtti.
Ushakov, "Birçok faktöre bağlı olarak bir karar alacağız" diye konuştu.
Öte yandan yine RIA ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Biden'ın zirve önerisinin olumlu karşılandığını ve halihazırda değerlendirildiğini söyledi.
ABD Başkanı Biden, bu ayın başlarında Rus mevkidaşı Putin'e Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltma çağrısı yapmış ve bir görüşme teklifi sunmuştu.
Etiketler: ABD Joe Biden Rusya Vladimir Putin
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