RIA ajansının haberine göre, iki liderin görüşmesiyle ilgili haziran ayını işaret eden Yuri Ushakov, kesin bir kararın henüz alınmadığını belirtti.

Ushakov, "Birçok faktöre bağlı olarak bir karar alacağız" diye konuştu.

Öte yandan yine RIA ajansına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Biden'ın zirve önerisinin olumlu karşılandığını ve halihazırda değerlendirildiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, bu ayın başlarında Rus mevkidaşı Putin'e Ukrayna sınırındaki gerilimi azaltma çağrısı yapmış ve bir görüşme teklifi sunmuştu.