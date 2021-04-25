Sağlık Bakanı Tamimi, yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.

Başbakan Kazımi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Valisi Muhammed Cabir ile hastanenin bulunduğu bölge sağlık biriminin sorumlusunun da ifadelerinin alınacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, soruşturmanın sonuçları 5 gün içerisinde hükümete sunulacak.

Bağdat'ta koronavirüs hastalarının bulunduğu İbn el-Hatib Hastanesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında 82 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Yangının, oksijen tüpü patlaması sonucu yaşandığı belirtiliyor.