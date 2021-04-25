Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 15:04Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Irak Sağlık Bakanı, hastane yangını sonrası açığa alındı
[Fotoğraf: AA]
Irak Başbakanı Mustafa Kazımi, başkent Bağdat'ta meydana gelen ve 82 kişinin ölümüyle sonuçlanan hastane yangınının ardından Sağlık Bakanı Hasan al-Tamimi'yi açığa aldı.
Sağlık Bakanı Tamimi, yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı.
Başbakan Kazımi tarafından yapılan açıklamada, Bağdat Valisi Muhammed Cabir ile hastanenin bulunduğu bölge sağlık biriminin sorumlusunun da ifadelerinin alınacağı kaydedildi.
Açıklamaya göre, soruşturmanın sonuçları 5 gün içerisinde hükümete sunulacak.
Bağdat'ta koronavirüs hastalarının bulunduğu İbn el-Hatib Hastanesi'nde gece saatlerinde çıkan yangında 82 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Yangının, oksijen tüpü patlaması sonucu yaşandığı belirtiliyor.
Etiketler: Irak
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