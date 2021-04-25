Auckland'de bulunan Eden Park Stadyumu’nda düzenlenen konserde sosyal mesafe ya da maske takma zorunluluğu olmaması dikkat çekti.

Yerel medyaya konuşan konser katılımcıları, “Bir araya gelip aynı şarkıları birlikte söyleyebilmek bizim için çok önemli. Bize bir şeyin parçası olduğumuzu hissettiriyor.” ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: DHA]

Konser veren müzik grubu Six60’in solisti Matiu Walters, “Kısıtlama altında olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Oldukça berbattı. Ve tekrar konserde çalabilecek miyiz bilmiyorduk. Ama birkaç nedenden ötürü burada, Yeni Zelanda'da şanslıyız."ifadesini kullandı.

Worldometer internet sitesine göre, Yeni Zelanda'da şu ana kadar 2 bin 601 COVID-19 vakası görüldü. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 26.