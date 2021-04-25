Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 13:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD'de trafikte ölümden kıl payı kurtuluş kamerada
ABD'de seyir halindeki vinç, elektrik tellerine takıldı. Tellerin bağlı olduğu direk yola devrildi. Bir başka araç sürücüsü de yüksek gerilim hattının üzerine düşmesinden kıl payı kurtuldu.
ABD'nin Ohio eyaletinde, seyir halindeki vinç elektrik tellerine takıldı. Yüksek gerilim hattını kopardı.
Tellerin bağlı olduğu direk, metrelerce yüksekten yola devrildi.
Yüksek gerilim direği, trafikteki bir başka aracın hemen yanına düştü.
Sürücünün, ölümden döndüğü anlar böyle görüntülendi.
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