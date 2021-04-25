Vatan sevgisiyle görevlerini yaparken yaralanan gazilerin görev süreleri sona erse de Emniyet Teşkilatı ile bağları kopmadı. Gaziler, Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Engelli Spor Kulübünde bir araya gelerek emniyet personeliyle birlikte spor yapıyorlar.

8 branşta eğitim veriliyor

Gaziler Engelli Spor Kulübünde başta okçuluk ve güreş gibi ata sporlarımız olmak üzere 8 branşta spor eğitimi veriliyor. Gaziler burada spor ile iç içe kayifli vakit geçiriyorlar.

"Amacımız sportif kabiliyet kazandırmak"

Kulübün faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Gaziler Engelli Spor Kulübü Başkanı Ömer Kula, "Amacımız Emniyet Genel Müdürlüğü şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları personelimizin engelli yakınlarına ve personelimize sportif kabiliyet kazandırmak. Güreş branşında 39, yakın dövüş branşında 17, okçuluk branşımızda 4, atıcılk branşımızda ise 3 sporcumuz bulunmaktadır" dedi.

Gazilerin kurduğu kulüp bünyesinde hem teşkilat içinde hem de okullarda çeşitli eğitimler ve konferanslar da veriliyor.

Gaziler Engelli Spor Kulübü'nde sporcular hem topluma katılıyor hem de fiziksel ve psikolojik olarak rehabilite oluyor.

"Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz"

Emekli Gazi Aydın Şendere ise, "Eski anılarımızı tazeliyoruz. Kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Sanki hiç emekli olmamışız gibi. Sanki çalışıyormuşuz gibi hayatımız devam ediyor" diye konuştu.

Haber: Ayşe Nur Gündoğdu

Kamera: Ümit Kumcuoğlu

