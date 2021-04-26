Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 00:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de karantinadaki bir kişi evinde hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, koronavirüs karantinasındaki kişi evinde yaşamını yitirdi.
30 Ağustos Mahallesi Seda Sokak'taki bir apartmanda yaşayan 58 yaşındaki R.Ö'nün hareketsiz yattığını fark eden eşi, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, R.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.
R.Ö'nün cenazesi, otopsi için hastane morguna gönderildi.
R.Ö. ve eşinin, COVID-19 salgını nedeniyle bir süredir evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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