Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 02:29Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otobüsteki çift HES sorgulamasında 'riskli grup'ta çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Kırıkkale'de Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında riskli grupta çıkan karı-koca karantinaya alındı.
Trafik Denetleme ekipleri, kent girişinde koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. Denetimlerde, sürücüler ile yolcuların HES kodları sorgulandı.
İstanbul'dan Adıyaman'a giden yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolculardan Ş.K. ve eşi H.K.'nın temaslı oldukları gerekçesiyle riskli grupta yer aldıklarını belirledi.
4 bin 50'şer lira para cezası
Adıyaman'daki yakınlarının cenazesine gittikleri gerekçesiyle yolda oldukları öğrenilen karı-kocaya ekipler tarafından 4 bin 50'şer lira para cezası kesildi.
Ş.K. ve eşi H.K, il salgın denetim ekipleri tarafından yurda götürülerek karantinaya alındı.
Etiketler: HES Kodu
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