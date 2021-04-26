Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 01:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Uzman Çavuş Çakar'ın cenazesi Amasya'ya getirildi
Pençe-Şimşek Harekatı Bölgesi'nde şehit düşen Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirildi.
Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına konuldu.
Şehidin cenazesini Merzifon Havalimanı'nda, şehidin yakınları, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile diğer protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı.
Kara yoluyla Veziköprü'ye getirilen şehidin naaşı, bugün ilçede yapılacak törenin ardından toprağa verilecek.
Etiketler: Şehit
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