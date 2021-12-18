Dünyanın dört bir yanında konserler verdi, birbirinden ünlü orkestralar ile sahne aldı.

Piyanist Michel Camilo'nun muhteşem tınıları ile bu kez Ankara'da Latin rüzgarları esti.

“2 yıl önce koronavirüs yüzünden konser vermeyi bırakmıştım”

Piyanist Bestecisi Michel Camilo, verdiği konserin çok özel olduğunu çünkü 2 yıl önce salgın nedeniyle konser vermeyi bıraktığını söyledi.

Dün akşam verdiği konserde Camilo'ya, Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşlik etti.

Bugün ise Camilo, İspanyol Flamenko gitaristi Tomatito ile CSO ADA Ankara'nın 2 bin 23 kişilik ana salonunda konser verecek.

CSO Ada Ankara Yerleşkesi Büyük Salon’da verdiği konserle ilgili konuşan Camilo, “Bina çok etkileyici, akustik ve mükemmel. Stüdyoda kayıt yapıyor gibi bütün notlar ve tınıları duyabiliyorsunuz. Seyirciler salonda sadece müziği dinlemekle kalmıyor aynı zamanda hissedebiliyor” dedi.

Konserde Michel Camilo sadece solist olarak değil aynı zamanda besteci olarak da yer alacak.

CSO eşliğinde Camilo'nun piyano konçertosu sanatseverlerle buluşacak.

