Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 01:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki tırın çarpıştığı kazada araçta sıkışan sürücü kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu araçta sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Turhan Ş.’in kullandığı plastik boru yüklü tır ile Kemal D. yönetimindeki tır, Antakya-İskenderun kara yolu Mustafa Kemal Üniversitesi kavşağında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle tırda sıkışan sürücü Kemal D., itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılarak Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kara yolunda kontrollü sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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