Balıkesir Edremit'te, hasta almak için hareket eden Remzi Bulgu idaresindeki ambulans, Akçay istikametine doğru yola çıktı.

Bulgu, öğretmenevi kavşağında Metin Koyuncu idaresindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışma sonucunda ambulans devrildi, Metin Koyuncu idaresindeki otomobil ise sürüklenerek kırmızı ışıkta bekleyen Süleyman Demirci idaresindeki otomobile çarptı.

Kazada yaralanan ambulans sürücüsü Remzi Bulgu ve sağlık personeli Ali Rıza Ovacıklı Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer sağlık personeli Yasemin Evcin ve otomobil sürücüsü Metin Koyuncu da Özel Körfez Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Ulaşım normale döndü

Kaza yapan araçlar çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

Yaklaşık 45 dakika kontrollü olarak sağlanan ulaşım, Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kaza yerinin temizlenmesinin ardından yeniden normale döndü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.