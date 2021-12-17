2010 yılında birkaç arkadaşın kurduğu Gümüşhane Off-Road Kulübü (GÜMOFF), bugün 25 kişilik bir kadroya sahip.

Sporcular, hafta sonları Gümüşhane’nin dağlarındaki doğal, ekstrem ve hız parkurlarında antrenman yapıyor.

Merkeze bağlı Akhisar köyünde bir araya gelen pilotlar, özel donanımlı 20 aracın katıldığı etkinlikte araçlarını denediler.

Katıldıkları 2 yıllık yarışmalarda önemli başarı elde ettiklerini söyleyen sporcular, kente uzak yerlerden gelen yarış davetlerine ise ekonomik gerekçelerle katılamadıklarını, bu nedenle artık arkalarında kendilerini destekleyen birilerini görmek istediklerini belirttiler.

"Dövüş sporlarından daha sert bir spor"

Akhisar köyündeki evinde sporcuları misafir eden iş insanı ve off-road pilotu Şerafettin Ülker, "Off-road için özel donanımlı araçlara ihtiyacınız var. Bu köylerin bu yaylalardaki doğal parkurlardaki sürüşlerle bu tecrübe kazanılabilir. Dikkat gerektiren bir spor. Çok ekstrem bir spor. Dövüş sporlarından daha sert bir spor diyebilirim" dedi.

"Buradaki parkurlar yarıştıkları parkurlardan 3-4 kat daha ağır şartlarda"

Ülker, Gümüşhane’nin Karadeniz’den Doğu Anadolu’ya doğru olan kısımlarda doğal ekstrem ve hız parkurlarıyla dolu olduğunu söyledi:

"Gümüşhane’nin dağlarında karda, kışta, çamurda 4 mevsimde parkuru var. Bizim ekiplerimizin de kupaları getirmesindeki en büyük etken bu dağlarda yaptıkları antrenmanlardır. Buradaki parkurlar, yarıştıkları parkurlardan 3-4 kat daha ağır şartlarda."

"Gümüşhane’mizin coğrafyası bu spor için çok uygun"

Kulübün kurucu üyelerinden Alper Akçay ise GÜMOFF’un 2010 yılında kurulduğunu söyledi:

"Arkadaşlarla Gümüşhane dağlarında, yaylalarında gezerken bu sporu yapmaya karar verdik. Gümüşhane’mizin coğrafyası bu spor için çok uygun. Birbirinden güzel yaylalarımız var. Toplamda 420 tane yaylamız var Gümüşhane’ye ait olan. O kadar değişik ki bir güzergahtan girdiğimiz zaman 30 tane yaylayı peş peşe aynı yoldan sırasıyla gezerek o günkü etkinliğimizi tamamlayabiliyoruz. Coğrafyası bu spor için gerçekten çok iyi. Ekstrem, hız parkurları çok fazla var. 2019 yılında ilk kez Erzurum’daki oyunlara katıldık. Sonrasında Erzincan, Sivas, Tokat, Niksar, Espiye ve Çarşamba’daki düzenlenen etkinliklere katıldık. Daha uzak çevrelerden de katılmamızı isteyenler oldu ama yol uzak olduğu için gidemedik."