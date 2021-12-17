Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 18:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da 450 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA Video]
Isparta'da bir eve düzenlenen operasyonda, 450 litre sahte içki ele geçirildi. Gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eve sahte içki operasyonu düzenledi.
Operasyonda ele geçirilen 450 litre merdiven altı yöntemle üretilmiş sağlığa zararlı alkol imha edildi.
Gözaltına alınan A.U. ve M.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan şüphelilerin fuhuş yaptırma suçuna da karıştığı tespit edildi.
Etiketler: Isparta Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki
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