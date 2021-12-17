Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerinin bazıları iptal edildi
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale'de etkili olması beklenen fırtına sebebiyle, yarın yapılması planlanan Gökçeada ve Bozcaada seferlerinin bazıları iptal edildi.
Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ,, adalar seferlerinin çoğunun iptal edildiğini duyurdu.
Açıklamaya göre yarın, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 07.00, Geyikli'den Bozcaada'ya 08.00 ile Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 05.00 ve Gökçeada'dan Kabatepe'ye 07.00 seferleri dışındakiler beklenen fırtına dolayısıyla gerçekleştirilemeyecek.
Diğer güzergahlarda ise ulaşım normal seyrinde devam edecek.
Etiketler: Çanakkale
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