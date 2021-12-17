İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin, Altınova'daki tersaneler bölgesinde yasa dışı midye avcılığına müdahale ettiği bildirildi.

Açıklamada, ele geçirilen 350 çuvaldaki yaklaşık 8 ton canlı kara midyenin, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri ekiplerine teslim edildikten sonra denize bırakıldığı kaydedildi.