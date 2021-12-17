Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 16:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de 3 ton sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sahte içki imalathanesine yapılan baskında yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirilen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Derbent Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi. Operasyonda yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, karton mukavvaların arkasına kurduğu şişeleme hattına el konuldu.
Etiketler: Kocaeli Sahte Alkol Sahte İçki
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