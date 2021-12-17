Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 16:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 200 silah gövdesi yakalandı
[Fotoğraf: Getty]
Edirne'de bulunan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan, Türkiye'ye giriş yapan tırda 200 silah gövdesi ve 11 şarjör ele geçirildi, tır şoförü tutuklandı.
Edirne'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen tırda arama yaptı.
E.C'nin kullandığı tırda, 200 silah alt gövdesi ve aynı markaya ait 11 şarjör bulundu.
Gözaltına alınan E.C, tutuklandı.
Olayla ilgili firari şüpheli H.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Edirne Silah Kaçakçılığı Sınır Güvenliği
Sıradaki Haber
Aydın'da tarihi konakta yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz