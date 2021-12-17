Edirne'de, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen tırda arama yaptı.

E.C'nin kullandığı tırda, 200 silah alt gövdesi ve aynı markaya ait 11 şarjör bulundu.

Gözaltına alınan E.C, tutuklandı.

Olayla ilgili firari şüpheli H.Y'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.