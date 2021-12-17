Kayseri’nin Selçuklu ilçesinde Konya-İstanbul kara yolu Dokuz Mahallesi yol ayrımında hayvanlarını otlatan vatandaşlar erkek cesedi buldu.

Cinayet büro ekipleri, soruşturma başlattı. Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan cesedin Mehmet Ali Güçlü'ye ait olduğu belirlendi.

Kamera kayıtlarını inceleyen polisler Güçlü'nün öldürüldüğü arazide bir otomobile ait lastik izini tespit etti.

Katil arkadaşı çıktı

Araştırmalarını yoğunlaştıran ekipler, aracı kullanan kişinin 36 yaşındaki Sefa G. olduğunu tespit etti.

Cinayetin ardından Güçlü’ye ait otomobili eniştesinin evinin önüne park eden zanlı kiralık araçla kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yapılan aramada araçta, cinayeti silahı, zanlıya ait kimlik kartı, sürücü belgesi ve kredi kartları bulundu.

Gözaltına alınan katil zanlısı Sefa G., ifadesinde Güçlü ile akşam alkol aldıklarını, sohbet sırasında alacak meselesinin açılması üzerine tartıştıklarını anlattı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Güçlü'yü tabancayla vurduğunu itiraf eden Sefa G, kimlik tespiti yapılamaması için maktulün cüzdanını ve telefonu aldığını, otomobili eve bıraktıktan sonra arkadaşının ölüp ölmediğini kontrol etmek için araziye gittiği itiraf etti.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.