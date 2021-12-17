Ankara'da, Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde bazı kişilerin yasa dışı faaliyetlerde bulunduklarını tespit etti.

Belirlenen adreslerde, örgütün elebaşı V.K. ile H.A, S.T ve M.G'nin aralarında bulunduğu 52 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonda aralarında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'nin de bulunduğu 45 zanlı yakalandı.

Lüks hayatlarını sosyal medyadan paylaşıyorlar

Suç örgütü üyelerinin, elde ettiği haksız kazançla lüks hayat yaşadıkları, lüks yaşantılarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak örgüte eleman kazandırdıkları ve bunları uyuşturucu madde kullanımına özendirdikleri tespit edildi.

Yapılan aramalarda, 15 ruhsatsız tabanca, 9 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 3 kilo 469 gram uyuşturucu, 10 bin adet sentetik ecza, 22 bin 970 lira para, ve çok sayıda tabanca fişeği ile silah yapımında kullanılan parça ele geçirildi.