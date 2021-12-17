Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 15:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 12 şüpheli yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, PKK/KCK terör örgütü sözde üst düzey örgüt mensuplarına bağlı faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, HDP yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.
Aynı soruşturma kapsamında HDP eski yöneticisi Bakan D.'nin de Kars'ta gözaltına alındığı ve İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Etiketler: HDP
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