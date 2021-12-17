Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 13:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar: Dalgalar 7 metreyi aştı
[Fotoğraf: İHA]
Zonguldak'ta kuvvetli sağanak ve rüzgar nedeniyle dev dalgalar oluştu. Dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aşarken, tekneler limana sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oldu.
Liman Caddesi'nde saatte hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle boyu 7 metreyi bulan dev dalgalar mendireği aştı.
[Fotoğraf: İHA]
Balıkçı tekneleri, denizde oluşan büyük dalgalardan korunmak için limana sığındı. Kentte etkili olan yağışlar yeni hafta da sürecek.
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