Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta dün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve rüzgar etkili oldu.

Liman Caddesi'nde saatte hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle boyu 7 metreyi bulan dev dalgalar mendireği aştı.

[Fotoğraf: İHA]

Balıkçı tekneleri, denizde oluşan büyük dalgalardan korunmak için limana sığındı. Kentte etkili olan yağışlar yeni hafta da sürecek.