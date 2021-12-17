Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 13:19Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ağlara takılan caretta caretta denize bırakıldı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'de av için denize açılan balıkçıların ağlarına takılan caretta caretta doğal ortamına salındı.
Çanakkale'de, balıkçılar sabah saatlerinde tırsi avı için Kabatepe açıklarında denize ağ bıraktı. Ağları tekneye geri çeken ekip, ağın içinde yaklaşık 55 kilogram ağırlığında bir caretta caretta olduğunu fark etti.
Balıkları ağdan temizleyen balıkçılar dev deniz kaplumbağasını da kurtarıp aynı bölgede doğal ortamına geri bıraktı.
Etiketler: Balıkçılık Çanakkale Caretta Caretta
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