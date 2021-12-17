Çanakkale'de, balıkçılar sabah saatlerinde tırsi avı için Kabatepe açıklarında denize ağ bıraktı. Ağları tekneye geri çeken ekip, ağın içinde yaklaşık 55 kilogram ağırlığında bir caretta caretta olduğunu fark etti.

Balıkları ağdan temizleyen balıkçılar dev deniz kaplumbağasını da kurtarıp aynı bölgede doğal ortamına geri bıraktı.