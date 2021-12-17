Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Zonguldak'taki özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Ağır yaralanan bir işçi hastaneye kaldırıldı.
Kırat Mahallesi'ndeki özel maden ocağının tavanında çökme meydana geldi. Göçük altında kalan Ercan Kabuk mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Kalbi duran Kabuk'a, sağlık çalışanları ambulansta kalp masajı yaptı.
Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kabuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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