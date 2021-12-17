Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 11:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul merkezli 8 ilde terör operasyonu: 26 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul merkezli 8 ilde terör örgütü PKK'ya düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 30 şüpheliden 26'sı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, PKK/KCK terör örgütü sözde üst düzey örgüt mensuplarına bağlı faaliyette bulundukları ve eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 30 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar sonucu İstanbul'un 15 ilçesine ve 7 ilde bulunan 23 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda, çok sayıda örgüt dokümanı ve dijital materyal ele geçirildi.
4 zanlının yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: İstanbul PKK/KCK PKK/YPG Polis Terör Örgütü Terörle Mücadele
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