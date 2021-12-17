Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de kar nedeniyle eğitime yarım gün ara
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde eğitime yarım gün ara verildi.
Hakkari Valiliği, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarım gün ara verildiğini duyurdu.
Valiliğin sosyal medya hesabından konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı:
"Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü ilimiz merkez, Yüksekova ve Şemdinli merkez ve bağlı köylerindeki her kademedeki okullarımızda eğitim öğretime saat 12.00'den itibaren yarım gün ara verilmiştir."
Valiliğimiz İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince; yoğun kar yağışı nedeniyle 17 Aralık 2021 Cuma günü İlimiz Merkez, Yüksekova ve Şemdinli merkez ve bağlı köylerindeki her kademedeki okullarımızda eğitim öğretime saat 12.00’den itibaren yarım gün ara verilmiştir.— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) December 17, 2021
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