Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 11:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Tokat ile Afyonkarahisar, İzmir, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Tokat merkezli 6 ilde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Tokat, Afyonkarahisar, İzmir, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere yapılan aramalarda 282 kilo 200 gram uyuşturucu, 726 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.
Etiketler: Afyonkarahisar İzmir Kocaeli Konya Tekirdağ Tokat Uyuşturucu
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