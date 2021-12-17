"Güvenli Eğitim" uygulamasıyla binlerce okul servisi denetlendi
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Güvenli Eğitim” uygulaması yapıldı. 63 bin 783 okul servis aracı denetlendi, 1969 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Ülke genelinde yapılan eş zamanlı “Güvenli Eğitim” uygulamasıyla, okul servis araçları ve personeli denetlendi.
Uygulamanın amacı; çocuk ve gençleri başta kumar olmak üzere her türlü suçtan uzak tutmak ve korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, park-bahçeler ve oyun salonlarını denetlemek, çocukların dilendirilmesini önlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmekti.
444 okul servis aracı trafikten men edildi
12 bin 961 karma ekip ile 43 bin 561 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile yapılan tüm uygulamalarda; 63 bin 783 okul servis aracı denetlendi. 244 adet “Emniyet Kemeri Takmamak”, 283 adet “Araç Muayenesi Yaptırmamak”, 168 adet “Okul Servis Araçları Yönetmeliğine Uymamak”, 61 adet “Fazla Yolcu Taşımak” ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplamda 1969 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı.
Eksikliği tespit edilen 444 okul servis aracı trafikten men edildi, 12 sürücünün belgesi geri alındı.
Çeşitli suçlardan aranan 694 kişi yakalandı
24 bin 916 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 33 bin 940 umuma açık yer (kahvehaneler, kıraathaneler, kafeler, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler vb.), park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık/paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 25 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.
Uygulada, çeşitli suçlardan aranan toplam 694 şahıs yakalanırken 8 kayıp çocuk da bulundu.