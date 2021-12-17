Tatbikat kapsamında, yolcu uçağının inişi sırasında kaza yapmasının ardından harekete geçen hava trafik kontrol kulesindeki görevliler, acil durum butonuna bastı.

Kaza nedeniyle seferber olan Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri, uçaktaki yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Uçak kazası senaryosuna uygun hareket edilen tatbikata, 55 yaralı yolcu ve 145 personelin katılımıyla yaklaşık 200 kişi görev aldı.

Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da ambulansa taşındı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Havalimanı ARFF ekipleri acil durum tatbikatında! İstanbul Havalimanı Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerimiz ve kamu kurumlarının katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 2022 yılı acil durum tatbikatında uçak kazası senaryosuna müdahale edildi" ifadelerine yer verildi.