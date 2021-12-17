Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bolu'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bolu'da işçileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Mudurnu ilçesinden Bolu istikametine giden otomobil ile karşı yönden gelen Yılmaz K.'nin kullandığı işçi taşıyan midibüs, Gedikler köyü yakınlarında çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki 4 kişi ile midibüsteki 5 yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Etiketler: Bolu Servis Aracı Trafik Kazası
Son Haberler
- 12:27
- 12:34
- 12:03
- 12:11
- 12:13
Sıradaki Haber
Hakkari'de kar nedeniyle eğitime yarım gün ara
Yükleniyor lütfen bekleyiniz