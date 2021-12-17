Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, başka bir soruşturma kapsamında Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Mahmut Özden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kentte DEAŞ'a eleman temin ettiğini, örgüte katılmak isteyen kişilerin yasa dışı yollardan Suriye'ye geçişini ve örgütle irtibatını sağladığını, oğlunun da DEAŞ terör örgütüne katıldığı ve çatışmalarda öldüğünü belirterek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan Mahmut Özden, DEAŞ terör örgütüyle bir bağlantısının olmadığını öne sürerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.