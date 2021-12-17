Türkiye genelinde eş zamanlı yapılan güvenli eğitim uygulamasında 63 bin 783 okul servis aracı denetlendi.

Uygulamada, "emniyet kemeri takmamak", "okul servis araçları yönetmeliğine uymamak", başta olmak üzere tespit edilen ihlaller nedeniyle toplam 1969 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

444 okul servis aracı trafikten men edildi, 12 sürücünün de belgesine el konuldu.

33 bin 940 adreste denetim yapıldı

24 bin 916 okul çevresi başta olmak üzere, ülke genelinde bulunan 33 bin 940 umuma açık alan, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi, 25 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 694 şüphelinin yakalandığı uygulamada, 8 kayıp çocuk bulundu.