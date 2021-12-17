Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 12:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, Çorum'un Bayat ilçesinde saat 12.28'de 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 17, 2021
Büyüklük : 4.1 (Mw)
Yer : Bayat (Çorum)
Tarih-Saat : 17.12.2021, 12:28:34 TSİ
Enlem : 40.4748 N
Boylam : 34.2145 E
Derinlik : 7.06 km
Detay : https://t.co/TUfN8rKKDQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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