Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 12:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amasra’da etkili olan fırtınada gemiler limana sığındı
[Fotoğraf: DHA]
Bartın'ın Amasra ilçesinde rüzgar nedeniyle 3 kuru yük gemisi, limanda demirlendi. Kıyıya vuran dalgaların boyu ise 3 metreyi aştı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde hızı 36 kilometreyi bulan rüzgar etkili oldu. Rüzgar nedeniyle denizde oluşan dalgaların boyu 3 metreyi aştı.
Sabah saatlerinde etkili olan rüzgar nedeniyle 3 yük gemisi, limanda demirlendi. Limandaki balıkçı teknelerinin halatları sağlamlaştırılarak, teknelerinin hasar görmesi engellenmeye çalışıldı.
Büyük Liman'a vuran dalgaların yürüyüş yoluna kadar gelmesi üzerine belediye, limana girişi yasakladı.
Belediye, anonslarla kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Etiketler: Bartın Fırtına Hava Durumu Karadeniz Bölgesi Rüzgar Enerjisi
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