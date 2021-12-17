Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yangın çıktı.

İkizler Muhammet-Elif Köken ile 1 yaşındaki kardeşleri Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin ediliyor

Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangını bakkaldan dönen anne farketti. İtfaiyeye haber verildi.

[Fotoğraf: DHA]

2 kardeş hayatını kaybetti, 1'i de ağır yaralı

3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Ağır yaralı olan Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

[Fotoğraf: DHA]