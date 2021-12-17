Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 14:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'daki gecekondu yangınında iki kardeş hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Gaziosmanpaşa'da annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 3 yaşındaki Muhammet Köken ile 1 yaşındaki Mesut Efe Öğündür hayatını kaybetti, kardeşleri Elif ise ağır yaralandı.
Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yangın çıktı.
İkizler Muhammet-Elif Köken ile 1 yaşındaki kardeşleri Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin ediliyor
Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangını bakkaldan dönen anne farketti. İtfaiyeye haber verildi.
[Fotoğraf: DHA]
2 kardeş hayatını kaybetti, 1'i de ağır yaralı
3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Ağır yaralı olan Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
[Fotoğraf: DHA]
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