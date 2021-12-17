Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 14:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ilde uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat merkezli 6 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlı tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tokat ile Afyonkarahisar, İzmir, Kocaeli, Konya ve Tekirdağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 282 kilo 200 gram esrar, 726 kök Hint keneviri ele geçirildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Narkotik Tokat Uyuşturucu
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