Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın'da tarihi konakta yangın
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 100 yıllık tarihi konakta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan alevlerin, 400 yıllık Kaleiçi Camii'ne ulaşmaması için büyük çaba sarf edildi.
Camikebir Mahallesi'ndeki 100 yıllık konak, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Ekipler alevlerin, konağın yanında bulunan 400 yıllık Kaleiçi Camii'ne sıçramaması için uzun uğraşlar verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.
Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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