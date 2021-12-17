Camikebir Mahallesi'ndeki 100 yıllık konak, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler alevlerin, konağın yanında bulunan 400 yıllık Kaleiçi Camii'ne sıçramaması için uzun uğraşlar verdi. Yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

Herhangi bir can kaybı yaşanmazken, yangınla ilgili bir kişi gözaltına alındı.