Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 17:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eşini defalarca bıçaklayan sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da kendisinden boşanmak isteyen eşini sokak ortasında defalarca bıçaklayan Okan Taş'ın yargılandığı davada karar çıktı. Sanık 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edildi.
20 yaşındaki Aleyna Tülay Taş, şiddet gördüğü gerekçesiyle ayrılmak istediği eşi tarafından 2 Nisan'da Bayrampaşa'da bıçaklı saldırıya uğrayıp yaralanmıştı.
Okan Taş'ın İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 20 yıl hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.
Mahkeme heyeti, sanığı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 16 yıl hapse mahkum etti.
İndirim uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verilen sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
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