Şanlıurfa’nın Esmerçayı Mahallesi'nde parkta kesilen ağaçları fark eden belediye ekipleri, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, ağacı kesen kişinin Bahri Gülalan olduğunu belirledi.

Siverek Başsavcılığı, şüphelinin 10 fidan dikmesi konusunda uzlaşmaya vardı.

Gülalan, Şanlıurfa kara yolunun 10. kilometresindeki Millet Bahçesi'ne 10 fidan dikti.

Ağaca zarar verdiği için duyduğu pişmanlığı anlatan Bahri Gülalan, "Çok üzgünüm, yapmamam gerekiyordu. Belediye ile 10 ağaç dikme konusunda uzlaşmaya vardık. Ağaçları zevkle ve seve seve dikmeye razı oldum. Herkesten özür diliyorum, bana bu fırsatı tanıyan Belediye Başkanı Ayşe Çakmak’a da teşekkür ediyorum" dedi.