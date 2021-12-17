Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 2019 yılında açık cezaevinden firar eden 21 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Tolga K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Adres değiştirerek farklı illerde barındığı tespit edilen Tolga K.'nin son olarak Taşköprü'de bir arkadaşının yanında saklandığı belirlendi.

Bölgeyi gözetim altına alan JASAT dedektifleri evin etrafını sardıktan sonra operasyon düzenlendi.

Tolga K. ve yanında kaldığı arkadaşı O.D.'yi gözaltına alan ekipler, evde yaptıkları aramada uyuşturucu da ele geçirdi.