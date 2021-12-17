Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizi kirleten gemiye 3 milyon 228 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Marmara Denizi'nde gerçekleştirilen denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen bir gemiye yüklü miktarda ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez'deki kontrollerini sıklaştırdı.
Havadan yapılan denetimler sırasında, Liberya bandıralı "Medi Egeo" isimli deniz taşıtı takibe alındı.
Yapılan incelemede gemiden denize balast suyu bırakıldığı belirlendi.
Çevreyi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 228 bin 721 lira ceza uygulandı.
Kirlenen bölge ise kısa sürede temizlendi.
Etiketler: Marmara Bölgesi Kocaeli Çevre Kirliliği
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