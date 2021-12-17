Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Körfez'deki kontrollerini sıklaştırdı.

Havadan yapılan denetimler sırasında, Liberya bandıralı "Medi Egeo" isimli deniz taşıtı takibe alındı.

Yapılan incelemede gemiden denize balast suyu bırakıldığı belirlendi.

Çevreyi kirlettiği tespit edilen gemiye 3 milyon 228 bin 721 lira ceza uygulandı.

Kirlenen bölge ise kısa sürede temizlendi.