Haber Giriş: 17 Aralık 2021 Cuma 21:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kaçak içki operasyonu: 1,5 ton metil alkol ele geçirildi
İstanbul Büyükçekmece'de kaçak içki imal eden ve satanlara yönelik operasyonda 1,5 ton metil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir depoya operasyon düzenledi.
İstanbul'da toplu ölümlere neden olan sahte içkinin üretildiği ve dağıtımının yapıldığı depolardan biri olduğu belirtilen Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki depoda, 1,5 ton metil alkol ele geçirildi.
Operasyonda D.D ve M.A adlı şüpheliler gözaltına alındı. Kaçan D.K isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: İstanbul Kaçak İçki Sahte Alkol Sahte İçki
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