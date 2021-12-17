İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir depoya operasyon düzenledi.

İstanbul'da toplu ölümlere neden olan sahte içkinin üretildiği ve dağıtımının yapıldığı depolardan biri olduğu belirtilen Büyükçekmece Fatih Mahallesi'ndeki depoda, 1,5 ton metil alkol ele geçirildi.

Operasyonda D.D ve M.A adlı şüpheliler gözaltına alındı. Kaçan D.K isimli şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.