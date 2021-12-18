Haber Giriş: 18 Aralık 2021 Cumartesi 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum merkezli 3 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Erzurum merkezli olarak başlatılan operasyonda, İstanbul ve Tekirdağ'da uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 5'i tutuklandı
Şüphelilerden E.G, R.D, F.A, K.E. ve E.S.K. tutuklandı. M.B.D, E.A. ve Ö.F.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yapılan aramalarda, 14,76 gram metamfetamin, 3,4 gram sentetik kannabinoid, 2 ruhsatsız tabanca, 7 fişek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 895 lira ele geçirildi.
Etiketler: Erzurum Uyuşturucu
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